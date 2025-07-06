"الحوثيون" يعلنون استهدافهم مطار بن غوريون في تل أبيب بـ"صاروخ فرط صوتي"

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهدافها مطار بن غوريون في تل أبيب بـ"صاروخ فرط صوتي".



وقال المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّدِ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وأضاف أن العملية "حققت هدفها بنجاح" وتسببت في توقف حركة مطار بن غوريون وهروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وفي وقت سابق الليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي بعد إعلان "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ هجوم مماثل على مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي نوع (فلسطين2)، ومهاجمة ثلاثة أهداف "حساسة" في تل أبيب وعسقلان وإيلات جنوبي إسرائيل بثلاث طائرات مُسيرة.