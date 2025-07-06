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مقتل عنصرين في الحرس الثوري الإيراني خلال تفكيك متفجرات من مخلفات الحرب مع "إسرائيل"

الأحد 06 يوليو 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عنصرين في الحرس الثوري الإيراني خلال تفكيك متفجرات من مخلفات الحرب مع "إسرائيل"



طهران/سما/

قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني، الأحد، في غرب البلاد، فيما كانا يحاولان تفكيك متفجرات في منطقة طاولها القصف الإسرائيلي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وشنّت إسرائيل، في 13 حزيران/ يونيو، حربًا على إيران، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه.

وذكرت وكالة "تسنيم"، نقلًا عن بيان للحرس الثوري، أن "عنصرين في الحرس قُتلا الأحد في خرم آباد (غربًا)، فيما كانا يقومان بتنظيف منطقة من متفجرات خلّفها عدوان النظام الصهيوني".

وأعلنت وكالة "فارس" المحلية، من جانبها، وفاة جندي في يَزد (وسط)، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال الهجوم الإسرائيلي.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين كبار، وعلماء في البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بأن الحرب أسفرت عن مقتل 936 شخصًا على الأقل. وأُعلن وقف لإطلاق النار بين البلدين في 24 حزيران/يونيو.

وحضر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مراسم دينية في طهران، السبت، وفقًا للقطات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، وهي الأولى التي يظهر فيها علنًا منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلنت إيران، الخميس، إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل، بعدما أغلقته في اليوم الأول من الحرب.

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