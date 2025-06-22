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"القوات الشعبية" تتوعد "حماس" باستئصالها من غزة والفصائل ترد:"دمكم مهدور"

الأحد 06 يوليو 2025 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوات الشعبية" تتوعد "حماس" باستئصالها من غزة والفصائل ترد:"دمكم مهدور"



غزة/سما/

أكد قائد ما يسمى بـ"القوات الشعبية" في قطاع غزة ياسر أبو شباب أن قواته ستواصل القتال ضد "حماس" إلى أن يتم استئصالها حتى لو تم إحراز وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وقال أبو شباب في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "مكان": "إن المجموعة المسلحة التي أقودها ستواصل قتال حماس حتى ولو تم إحراز تهدئة".


وأشار  إلى أن مشروعه هو "استئصال حماس من قطاع غزة وتحرير الغزيين من ظلم وبطش الحركة مهما كلف من ثمن ودماء".

ولفت أبو شباب إلى أنه ينسق في جوانب عدة مع السلطة الفلسطينية ويتلقى مساعدات من أطراف عديدة منها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن "حماس تنازع حاليا وهي في مراحلها الأخيرة قبل القضاء عليها"، مستذكرا أن عناصره دخلوا إلى مواقع كانت خاضعة لسيطرتها، مثل مستشفى ناصر في خان يونس.

وردًّا على تهديدات "حماس" باستهدافه هو وعناصره، أكد أنه لا يخشاها وأنه مستمر في مشروعه حتى القضاء على الحركة.

فصائل المقاومة الفلسطينية: العميل أبو شباب وعصابته دمهم مهدور 

من جهتها، أكدت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" أنه "في ظل ما يتعرض له الشعب من حرب إبادة وتجويع صهيونازية على يد العدو المجرم، تأبى فئة مارقة خائنة إلا أن تكون أداة بيد المحتل الغاصب مستغلةً وجود قوات الاحتلال على الأرض ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته وعينه".

وأضافت في بيان: "العميل أبو شباب وعصابته خارجون عن الهوية الوطنية، وهم منزوعي الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحرّ العزيز، ولن نرحم أياً منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".

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