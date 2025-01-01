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حزب الله: لا تطلبوا منّا ترك السلاح ولن نقبل بالتطبيع وشرعنة الاحتلال بالمنطقة

الأحد 06 يوليو 2025 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: لا تطلبوا منّا ترك السلاح ولن نقبل بالتطبيع وشرعنة الاحتلال بالمنطقة



بيروت /سما/

أكد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأحد، على ضرورة وقف استباحة العدوان والقتل والجرائم الأمريكية والإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "الحزب لن يكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة ولن يقبل بالتطبيع".

وأوضح قاسم أن " الاحتلال الإسرائيلي تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار بآلاف الخروقات"، قائلا: "لا تطلبوا من "حزب الله" ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل، وعندما تتحقق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، نناقش الاستراتيجية الدفاعية للبنان".

وأضاف أن "حزب الله" يواجه الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن البلد وسيستمر حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها"، مشددًا على ضرورة أن "تنفذ إسرائيل الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وتعيد الأسرى".

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