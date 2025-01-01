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سلاح الجو الإسرائيلي: هاجمنا 130 موقعا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الأحد 06 يوليو 2025 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الإسرائيلي: هاجمنا 130 موقعا في قطاع غزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انه تم مهاجمة 130 موقعا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وخلال اليوم الأخير، استهدف سلاح الجو حوالي 130 موقعًا في مختلف أنحاء قطاع غزة، بمساندة القوات البرية، شملت هياكل قيادة وسيطرة، مستودعات أسلحة، خلايا مسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ.

وقال في بيان له " ان الجيش الإسرائيلي يواصل عملياتها المكثفة في قطاع غزة، بتوجيه من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لاستهداف المقاومة وتدمير بنيتها التحتية".

واضاف "في جنوب القطاع، داهمت فرق اللواء كفير واللواء 188 عدة أهداف في خانيونس، حيث عثرت على معدات قتالية مهمة. كما قامت فرقة غزة (143) بتحديد مواقع وبنى تحتية في حي "الجنينة" برفح ودمرتها بالكامل".

واضاف "أما في شمال القطاع، فقد نفذت فرقة 98 هجمات على منشآت عسكرية للمقاومة في مدينة غزة، وقضت على عدد من المقاومين، كذلك دمرت فرق الكوماندوز العديد من البنى التحتية ووسائل المراقبة في المنطقة".

واشار الى ان فرقة 99 عملت على كشف وتدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحتها، فيما دمر لواء الإطفاء (990) مستودع أسلحة يحتوي على متفجرات خلال الـ24 ساعة الماضية. كما شن لواء الشمالي هجمات على مبان عسكرية متعددة.

وفي منطقة جباليا وأطراف درج التفاح، قضت فرقة 162 على مقاتلين بهدف تعزيز الأمن في تلك المناطق.

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