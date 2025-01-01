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التلغراف البريطانية : الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد رئيسية للجيش الإسرائيلي

الأحد 06 يوليو 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التلغراف البريطانية : الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد رئيسية للجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية، استند إلى بيانات الأقمار الصناعية من جامعة أوريغون، فإن الصواريخ الباليستية الإيرانية ضربت خمس قواعد مركزية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل.

ويشير التقرير، إلى قاعدة تل نوف الجوية، وقاعدة الاستخبارات غليلوت، وموقع الإنتاج العسكري في تسيبوريت كمواقع تعرضت لهجمات صاروخية.

في إسرائيل، طُبِّقت رقابة عسكرية على تفاصيل الهجمات على قواعد الجيش الإسرائيلي. وردًّا على استفسار صحيفة التلغراف، صرّح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حافظت جميع الوحدات المعنية على استمرارية عملها طوال فترة القتال".

وتشير الصحيفة إلى أنه بحسب تحليلها للبيانات التي بحوزتها، فإن معدل اختراق الصواريخ الإيرانية لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وصل إلى ذروة بلغت 16% في اليوم السابع من الحرب، ثم انخفض بعد ذلك.

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