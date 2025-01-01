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مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل

الأحد 06 يوليو 2025 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التعديلات التي طلبت حركة "حماس" إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار المطروح حاليا غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.


وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "التغييرات التي تريد حماس إدخالها على الاقتراح القطري وصلتنا الليلة الماضية، وهي غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف البيان: "بعد أن انتهى رئيس الوزراء نتنياهو من تقييم الوضع، أصدر تعليماته لنا بقبول الدعوة لإجراء محادثات وثيقة ومواصلة المفاوضات لإعادة رهائننا بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل. ومن المقرر أن يغادر فريق التفاوض غدا (الأحد) إلى قطر لإجراء محادثات".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارا بإرسال وفد إلى قطر لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول صفقة لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وكانت حركة "حماس" قد أكدت سابقا أنها أعطت ردا إيجابيا على عرض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وهي مستعدة للدخول في مفاوضات.

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