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بن غفير: الطريق الوحيد للحسم واستعادة الأسرى بأمان هو احتلال قطاع غزة ووقف المساعدات وتشجيع الهجرة

الأحد 06 يوليو 2025 01:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: الطريق الوحيد للحسم واستعادة الأسرى بأمان هو احتلال قطاع غزة ووقف المساعدات وتشجيع الهجرة



القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن الطريق الوحيد للحسم واستعادة الأسرى بأمان هو الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وقف كامل للمساعدات الإنسانية، وتشجيع الهجرة.


وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب إيتمار بن غفير: "الهدف الرئيسي من الحرب هو الإطاحة بحماس". تقديم ضمانات مالية لـ’نزع السلاح من غزة’ مستقبلا، أما الاتفاق الجزئي الحالي الذي يشمل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق تم السيطرة عليها، وإطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة، واستمرار دعم حماس بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، فيبعدنا عن تحقيق هذا الهدف ويشكل مكافأة للإرهاب"، على حد وصفه.

وأضاف بن عفير: "الطريق الوحيد للحسم واستعادة أسرانا بأمان هو الاحتلال الكامل لقطاع غزة، والوقف الكامل للمساعدات ‘الإنسانية’، وتشجيع الهجرة".

وختم تغريدته بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الانسحاب من خطة الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم".


وتأتي تغريدة بن غفير فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارا بإرسال وفد إلى قطر لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول صفقة لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وذلك بعد أن أعلنت حركة "حماس" أن ردها على مقترح الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار "اتسم بالإيجابية"، وسط تقارير تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن اتفاق خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيغادر إليها يوم غد الأحد.

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