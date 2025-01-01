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أول ظهور علني للمرشد الأعلى علي خامنئي بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة (فيديو)

الأحد 06 يوليو 2025 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور علني للمرشد الأعلى علي خامنئي بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة (فيديو)



طهران/سما/

أظهر مقطع فيديو نشره الإعلام الإيراني لحظة دخول المرشد الأعلى علي خامنئي إلى حسينية الإمام الخميني خلال مراسم العزاء ليلة عاشوراء الإمام الحسين.


وأبان مقطع الفيديو لحظة دخول خامنئي إلى الحسينية، حيث وقف جميع الحضور من نساء ورجال وأطفال وبدأوا بالهتاف له، فيما رد لهم المرشد الإيراني التحية.

ويعد هذا أول ظهور علني لـ علي خامنئي منذ المواجهة الإيراني الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 12 يوما، حيث أنه أطل في كلمات متلفزة، وسط تقارير تؤكد نية إسرائيل باغتياله.


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أكد سابقا أن تل أبيب أرادت تصفية المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، معتبرا أنه "لم تكن هناك فرصة" في تلك الجولة.

جدير بالذكر أن يوم عاشوراء عند الشيعة هو يوم حزن وعزاء لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي في معركة كربلاء. وهو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري. الشيعة يحيون هذا اليوم بمراسم خاصة تعبر عن الحزن والأسى على الحسين، ويقيمون مجالس العزاء ويذكرون مصابه. 

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