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ترامب: حماس ردت بروح إيجابية ووقف إطلاق النار ممكن في الأسبوع المقبل

السبت 05 يوليو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: حماس ردت بروح إيجابية ووقف إطلاق النار ممكن في الأسبوع المقبل



غزة/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع المقبل.


ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "ثمة إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل".


وأشار ترامب إلى أن حركة "حماس" ردت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في القطاع، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقد أعلنت حركة "حماس" مساء أمس الجمعة، انتهاء المشاورات بشأن مقترح وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة تقديم رد إيجابي عليه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة".

وأضافت: "وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

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