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“حزب الله” يسلم رده على ورقة توماس باراك

السبت 05 يوليو 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
“حزب الله” يسلم رده على ورقة توماس باراك



بيروت/سما/

”: قالت مواقع إخبارية لبنانية إن “حزب الله” قد سلّم، ليل أمس، ردّه على ورقة توماس باراك إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد تمسكه بتطبيق قرار وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، مشدداً على أن لا حاجة لاتفاق جديد يعيد النظر بما تم الاتفاق عليه سابقاً، وأن الحزب طالب إسرائيل بتطبيق هذا القرار بشكل كامل.

وأضاف “حزب الله” في رده أنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية، أو من خلال حوار داخلي، مؤكداً استعداده للمشاركة في نقاش بناء.

ونقلت قنوات تلفزيونية عن مصادر رسمية أن اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي سيعقد اليوم في قصر بعبدا، سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي بشأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار كاملاً من قبل إسرائيل.

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