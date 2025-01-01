مصر تكثف اتصالاتها للتوصل الى هدنة في غزة

القاهرة/سما/

بدأت مصر في إجراء اتصالات مكثفة وتحركاتها العاجلة مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات بين حماس وغزة.

وأكدت مصادر مصرية أن حركة حماس، سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت أن "مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين"، مؤكدة أن "مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصادر مصرية، إن "رد حماس تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة، للتوصل للتهدئة لمدة 60 يوما فور إقرارها".

وفي تصريحات لترامب اكد ان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل.