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الصحة العالمية: النظام الصحي بغزة يواجه خطر التوقف التام

الخميس 03 يوليو 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: النظام الصحي بغزة يواجه خطر التوقف التام



غزة/سما/

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن النظام الصحي في قطاع غزة، يواجه خطر التوقف التام بدون الوقود، داعية إلى إدخاله بشكل فوري إلى القطاع.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يوما.

وأضافت: "أدى هذا إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المُقدّم لقطاع الرعاية الصحية، ما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار".

وشدّدت المنظمة الأممية على أنه من دون وقود، فإن النظام الصحي في غزة، يواجه خطر "التوقف الكامل".

ودعت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.

واستشهد 80 شخصا، بينهم 15 من المُجوّعين، وأصيب العشرات، الأربعاء، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بالقصف وإطلاق النار.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57.012 شهيدا، و134.592 مصابا، وفقا لآخر الإحصائيات.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، فقد استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل ومنتظري مساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأهالي، شمالي ووسط وجنوبي القطاع.

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