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تحقيق AP : متعاقدون أميركيون في غزة يطلقون النار بهدف القتل خلال توزيع المساعدات

الخميس 03 يوليو 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق AP : متعاقدون أميركيون في غزة يطلقون النار بهدف القتل خلال توزيع المساعدات



وكالات / سما/

كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تحقيق خاص، عن تورط متعاقدين أمنيين أميركيين يعملون في مواقع توزيع المساعدات في غزة بممارسات وُصفت بـ"الخطيرة وغير المسؤولة"، من بينها استخدام الذخيرة الحية وقنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه المدنيين الفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن اثنين من المتعاقدين قولهم إنهم تقدموا بشكاوى رسمية تعبيراً عن انزعاجهم من تصرفات زملائهم، مؤكدين أن موظفي الأمن المعيّنين في غزة "غالبًا ما كانوا غير مؤهلين ومدججين بالسلاح"، وأن سلوكهم يوحي بأن لديهم "ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم".

وبحسب الشهادات، فإن الرصاص كان يُطلق في جميع الاتجاهات، وأحيانا نحو المنتظرين في طوابير استلام المساعدات، في حين اتسمت عمليات التوزيع بالعشوائية وغياب القيادة والتنظيم.

ويثير التحقيق مخاوف متزايدة بشأن طبيعة الإشراف على عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة.

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