الصحة العالمية: النظام الصحيّ في غزة يواجه خطر التوقف التامّ

غزة/سما/

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن النظام الصحي في قطاع غزة، يواجه خطر التوقف التام بدون الوقود، داعية إلى إدخاله بشكل فوري إلى القطاع.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قالت المنظمة إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يوما.

وأضافت: "أدى هذا إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المُقدّم لقطاع الرعاية الصحية، ما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار".

وشدّدت المنظمة الأممية على أنه من دون وقود، فإن النظام الصحي في غزة، يواجه خطر "التوقف الكامل".



ودعت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.

واستشهد 80 شخصا، بينهم 15 من المُجوّعين، وأصيب العشرات، الأربعاء، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بالقصف وإطلاق النار.

تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، منذ نحو 22 شهرا.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، فقد استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل ومنتظري مساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأهالي، شمالي ووسط وجنوبي القطاع.