  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة العالمية: النظام الصحيّ في غزة يواجه خطر التوقف التامّ

الأربعاء 02 يوليو 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: النظام الصحيّ في غزة يواجه خطر التوقف التامّ



غزة/سما/

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن النظام الصحي في قطاع غزة، يواجه خطر التوقف التام بدون الوقود، داعية إلى إدخاله بشكل فوري إلى القطاع.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قالت المنظمة إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يوما.

وأضافت: "أدى هذا إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المُقدّم لقطاع الرعاية الصحية، ما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار".

وشدّدت المنظمة الأممية على أنه من دون وقود، فإن النظام الصحي في غزة، يواجه خطر "التوقف الكامل".


ودعت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.

واستشهد 80 شخصا، بينهم 15 من المُجوّعين، وأصيب العشرات، الأربعاء، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بالقصف وإطلاق النار.

تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، منذ نحو 22 شهرا.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، فقد استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل ومنتظري مساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأهالي، شمالي ووسط وجنوبي القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "تعويضات" لإسرائيل مقابل وقف الإبادة في غزة

ما الذي يريده نتنياهو من ترامب مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟

ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوما

ساعر : حرب غزة قد تنتهي غدا بـ"شرطين"

الأرجنتين ترحل عائلة فلسطينية قسرا ..

مسؤولون أميركيون: مقترح الصفقة الجديدة يراعي مخاوف حماس من خطة ويتكوف السابقة..

الاحتلال يفرج عن 14 أسيرا من غزة بعد شهور بسجونها

الأخبار الرئيسية

20250702050308

نتنياهو: "لن يكون هناك حماس... وسنربط الشرق بالغرب عبر الطاقة"

photo_2025-07-02_17-17-10

عمليات للمقاومة في الشجاعية تُوقع قتيلا و8 جرحى في صفوف الاحتلال

حماس تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتأمر ياسر أبو شباب بتسليم نفسه بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بالقطاع

مسؤول إسرائيلي: مقترح غزة يشمل ضمانات غير قطعية لإنهاء الحرب..

ما الذي يريده نتنياهو من ترامب مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية