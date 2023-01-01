عمليات للمقاومة في الشجاعية تُوقع قتيلا و8 جرحى في صفوف الاحتلال

غزة/سما/

تتواصل عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ شهد حي الشجاعية، صباح الأربعاء، سلسلة من الاشتباكات والتفجيرات استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تسلسل الأحداث بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحًا، مع استئناف الفرقة 98 هجومها البري في حي الشجاعية، بعد إدخال وحدات من "لواء الكوماندوز" و"اللواء السابع المدرع" إلى المنطقة، التي لم تشهد نشاطًا عسكريًا إسرائيليًا منذ أشهر.

وخلال عمليات التمشيط، تعرّضت قوة من وحدة "إيغوز" لإطلاق قذيفة مضادة للدروع (RPG) على مبنى كانت تتحصن فيه، ما أدى إلى إصابة جنديين، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وبعد نحو 20 دقيقة، استُهدفت دبابة تابعة للواء السابع المدرع كانت تشارك في تعقب منفذي الهجوم الأول، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من نفس المنطقة. وأسفر الاستهداف عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان بجراح خطيرة والثالث بجراح متوسطة.

وقد أقر الجيش الإسرائيلي بأن جميع الجنود داخل الدبابة أصيبوا.

عقب ذلك، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على مناطق شرق غزة لتأمين إخلاء المصابين ومحاولة استهداف الخلية المنفّذة. وبحسب إذاعة الجيش، "يجري الجيش تحقيقا في ما إذا كانت نفس المجموعة قد نفّذت الهجومين".

ولاحقًا، أُصيب جندي آخر من وحدة "إيغوز" بجراح خطيرة، إثر عملية قنص استهدفته في المنطقة نفسها، ونُسبت إلى "قناص من حركة حماس".

وفي واقعة في المنطقة ذاتها، أصيبت آلية هندسية من طراز D9 نتيجة مرورها فوق عبوة ناسفة مزروعة على الطريق. وأسفر الانفجار عن إصابة جنديين، أحدهما بجراح متوسطة والآخر بجراح طفيفة، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وكانت القناة 12 قد نشرت تفاصيل إضافية أشارت فيها إلى أن بداية الأحداث وقعت قرابة الساعة العاشرة صباحًا، عندما استُهدفت قوة من وحدة "إيغوز" كانت تمشط أطراف مدينة غزة بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات مباشرة.



وذكرت أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات من اللواء السابع إلى الموقع، لكن بعد دقائق قليلة استُهدفت القوة مجددًا، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في احتمال "وجود ارتباط بين الهجومين".

وقد نشر الجيش الإسرائيلي لاحقًا بيانًا أعلن فيه اسم الجندي القتيل، وهو جندي في كتيبة 82 التابعة للواء المدرع السابع. وذكر البيان أن قائد الدبابة وجنديًا آخر أُصيبا بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة جندي ثالث من وحدة "إيغوز" بجراح خطيرة شمالي غزة.

وعادةً ما تتأخر فصائل المقاومة، وعلى رأسها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، في الإعلان عن عملياتها ضد قوات الاحتلال داخل القطاع، وتُرجع ذلك إلى انتظار عودة المقاتلين من خطوط القتال واستكمال الإجراءات الميدانية.

سرايا القدس: نفذنا عملية مركبة ضد قوات الاحتلال شرق الشجاعية

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها نفذت صباح اليوم، الأربعاء، عملية ميدانية مركبة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وقال قائد ميداني في السرايا، في تصريح نُشر عبر إعلامها الحربي على منصة "تيلغرام"، إن "العملية استهدفت عشرات الجنود ورُتلًا لآليات العدو في مربع الهدى شرق الشجاعية".

وأوضح أن العملية بدأت بتفجير "حقل ألغام في الآليات المتوغلة، ما اضطر جنود الاحتلال وضباطه إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري".

وأضاف أن مقاتلي السرايا استهدفوا القوات التي تحصّنت داخل المنازل "بصاروخ موجه تلاه إطلاق قذيفة TBG المضادة للتحصينات".

وتابع القائد الميداني: "باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدًا باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح".

وزير الأمن الإسرائيلي من رفح: مهمتنا قتل العدو واستعادة الأسرى والانتصار

بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولة ميدانية أجراها اليوم في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، إن "قتل العدو، واستعادة المختطفين، وتحقيق النصر – هذه هي مهمتنا، ولن نتنازل عنها ولن نساوم عليها".

وأضاف أن "المناورة العسكرية تهدف إلى تحقيق هدفين: استعادة الرهائن، وضمان ألا يكون لحماس وجود هنا"، مشددا على أنه "لن نتراجع عن هذا الهدف"، على حد تعبيره، وقال إن "حماس لم تتغير، وما زالت تسعى للعودة إلى ما كانت تفعله، وتسعى إلى إبادتنا".

وادعى كاتس أن "حماس كانت تخطط، حتى في هذه المعركة الأخيرة (في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران)، لمساعدة إيران في تنفيذ مخطط ’إبادة إسرائيل‘ – عبر تنفيذ هجمات صاروخية، وفتح جبهات من سورية ولبنان والأردن وغزة، ومن أي مكان يستطيعون".