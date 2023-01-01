مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بنهم حالات خطيرة بعملية نفذتها “سرايا القدس” شرق حي الشجاعية

غزة/سما/

أعلن قائد ميداني في سرايا القدس، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية مركّبة استهدفت عشرات الجنود ورتلاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.

وكشف أنّ العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية المتوغلة، ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وأفاد بأن المقاومين استهدفوا القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلته قذيفة “TBG” مضادة للتحصينات.

وقال: “باغتنا القوات المستهدفة، واشتبكنا معها من مسافة قريبة جداً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح”.

وفي إثر العملية، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي من وحدة “إيغوز” في قطاع غزة وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن الحدث الذي وقع في غزة “صعب جداً”.

وفي هذا السياق، كشفت “القناة 12″، عن مقتل 20 جندياً في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير، فيما ارتفعت الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي مؤخراً خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل القطاع، مسجلة أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر.

يُشار إلى أنّ جيش الاحتلال اعترف رسمياً بمقتل 880 في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 438 جندياً منذ بدء عملياته البرية، و30 جندياً منذ استئناف الحرب على قطاع غزة في 19 مارس/آذار الماضي.