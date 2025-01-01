ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوما

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ إسرائيل “وافقت على الشروط اللازمة لإبرام” هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة لمدة 60 يوما تمهيدا لإنهاء الحرب، مناشدا الحركة الموافقة على هذا “المقترح النهائي” الذي تعمل القاهرة والدوحة حاليا على إنجازه.

وقال ترامب في منشور على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي إنّه عقب “اجتماع مطوّل ومثمر” بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في واشنطن “وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب”.

وأضاف أنّ “القطريّين والمصريين الذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدّمون هذا المقترح النهائي”.

وتابع الرئيس الأمريكي “آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأنّه لن يتحسّن، بل سيزداد سوءا فحسب”.

وأجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مباحثات في واشنطن الثلاثاء مع عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وتزامنت هذه المباحثات مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء توسيع نطاق عملياته في غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد 26 شخصا على الأقل، نصفهم تقريبا أثناء انتظار المساعدات الغذائية.

وتأتي هذه التطورات قبيل أيام من زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وأكد ترامب، الثلاثاء، أنّه سيكون “حازما جدا” مع نتنياهو بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيرا الى “أنه (نتنياهو) يريد ذلك أيضًا”.

وردّا على سؤال عن الموقف الذي سيعتمده إزاء نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الإثنين لواشنطن، قال ترامب إنّه سيكون مع ضيفه “حازما جدّا، حازما جدّا”.

لكنه أشار إلى “أنه (أي نتنياهو) يريد ذلك أيضًا”، أي وقفا لإطلاق النار، و”هو سيحضر الأسبوع المقبل. ويريد أيضا الانتهاء من هذه المسألة”.

وفي حديث مع الصحافيين، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتنياهو، فردّ قائلا “نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث الأمر في بحر الأسبوع المقبل”.