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نتنياهو يؤكد زيارته إلى واشنطن

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يؤكد زيارته إلى واشنطن



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين كبار آخرين.


وفي مستهل اجتماع مجلس الوزراء، قال نتنياهو: "من المتوقع أن أغادر الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وممثل الرئيس لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة".

وأشار إلى أنه "لدينا بعض المسائل التي ينبغي إنجازها قبل تلك الزيارة، من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارية، إلى جانب قضايا أخرى"، مبينا أنه سيعقد أيضا اجتماعات مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى "اجتماعات أمنية لن أخوض في تفاصيلها الآن".

وأضاف: "تأتي هذه الاجتماعات في أعقاب النصر الكبير الذي حققناه في عملية "الأسد الصاعد"، مشددا على أن "استغلال النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه".

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