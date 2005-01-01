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"حماس": قدمنا رؤية تفضي إلى صفقة شاملة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": قدمنا رؤية تفضي إلى صفقة شاملة



غزة/سما/

أعلن القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الحركة قدمت "رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت إسرائيل حال دون تحقيق ذلك".


وكشف حمدان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما، يتبعها تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات".

وأوضح أن "واشنطن لم تبد أي موقف واضح يدين هذا الرفض، بل واصلت تبنيها مواقف الحكومة الإسرائيلية".

وأكد وجود جهود مستمرة من الوسيطين القطري والمصري، تقابلها مماطلة إسرائيلية، وقال "حتى الآن لا يوجد أي جديد في موقف الاحتلال"، مرجحا أن نتنياهو يقيد نفسه عمدا للحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة.

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