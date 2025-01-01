السفارة الأمريكية في الأردن توجه بيانا للمتقدمين للحصول على تأشيرات

دعت السفارة الأمريكية في الأردن المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين إلى ضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها "عامة".

وأوضحت السفارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عمليات التدقيق اللازمة للتحقق من هوية المتقدمين وتقييم أهليتهم لدخول الولايات المتحدة.

وفي أبريل الفائت، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستباشر بفحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ"النشاط المعادي للسامية".

وفي مايو الماضي، وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات إلى جميع السفارات الأمريكية بوقف جدولة المقابلات الجديدة لأنواع معينة من التأشيرات، من بينها تلك الخاصة بالطلاب الدوليين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مؤسسات التعليم العالي النخبوية، مثل جامعة "هارفارد"، متهما إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة ما يصفه بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي، وهو مصطلح يوسّعه ليشمل التعبير عن دعم الفلسطينيين في غزة.

كما تشمل التوجيهات الجديدة الزائرين المتبادلين، من ضمنهم المتدربون، ومقدمو الرعاية (au pairs)، والمعلمون وغيرهم من الفئات المرتبطة ببرامج التبادل.