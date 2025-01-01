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إصابة مواطنين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إصابة مواطنين إثر غارة إسرائيلية في قضاء النبطية بجنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان: "حصيلة محدثة، إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة من بينهما طفل خلال تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة بمسيرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد "استهدفت مسيرة معادية صباحا، منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف في قضاء النبطية".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.

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