المالية: صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان اليوم الثلاثاء

رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/2025 اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، والتي تم احتساب راتب شهر نيسان في حينه على أساس 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل.‎

وأكدت الوزارة أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب شهر نيسان جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية، وتعذر صرف هذه الدفعة من الراتب في وقت أقرب.

وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك .