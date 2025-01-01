ليبرمان : الانتقام الإيراني قادم وحرب جديدة قادمة ..

القدس المحتلة/سما/

توقع وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وإيران، وشدد على ضرورة أن تستعد تل أبيب للمرحلة القادمة، التي ستكون أكثر تعقيدًا وصعوبة، وفق تقديره.

وقال ليبرمان، في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية، "أمامنا ثلاث سنوات كحد أقصى حتى الحرب القادمة ضد إيران".

وأوضح من على منصة الكنيست، أن "هذا يعني أن على الحكومة الإسرائيلية تغيير جميع أولوياتها".

نووي إيران

ووفق تصريحاته لـ"معاريف" خلال اجتماع كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه، أكد ليبرمان أن إيران عازمة على الانتقام، وهذه ليست تهديدات نظرية.

وشدد على ضرورة أن تستعد إسرائيل للمرحلة القادمة ضد إيران، التي ستكون أكثر تعقيدًا وصعوبة، وفق تقديره.

وبحسب ما لديه من معلومات، تعرّض البرنامج الإيراني لضربة موجعة، لكنه لم يُدمّر بعد، ويمكن استعادته، وهذا ما يبذل النظام الإيراني كل جهوده من أجله.

مساعدات غزة

ووفق الصحيفة العبرية، تناول ليبرمان في الاجتماع الأحداث في قطاع غزة.

وقال، إن "حركة حماس اليوم تعيش وتتنفس بفضل الإنسانية التي تُضخها حكومة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وزعم الوزير السابق، أنه لم يسبق لدولة أن نقلت، خلال الحرب، أدويةً ووقودًا وغذاءً إلى العدو". معترفا بأنه يتواصل مع جنود يؤمّنون الشاحنات التي تنقل المعدات إلى القطاع، مع عدم قانونية ذلك.

وبيّن، أن هناك فوضى عارمة في غزة، والأسوأ من ذلك، أن أوامر إطلاق النار لا تسمح للجنود إلا باستخدام النيران من مسافة بعيدة، وهم يشعرون أن حياتهم في خطر".

استراتيجية لبنان

وبحسب تقييم الوزير الأسبق، فإن الحكومة ترسل جنود الاحتياط لهدم المباني والمنشآت يدويا، ولا توجد حفارات وجرافات، ويقال لهم إنه لا توجد ميزانية لناقلات الجنود المدرعة المتقدمة، وفي المقابل هناك مئات الملايين من الدولارات للمساعدات الإنسانية على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين.

واختتم ليبرمان بقوله، ماذا سنفعل إذا استنفد الضغط العسكري تأثيره؟". مضيفا: "علينا اتباع سياسة مماثلة لما في لبنان. فمنذ وقف إطلاق النار هناك، قضى الجيش على 200 عنصر من ميليشيا حزب الله. وسنلاحق كل عنصر شارك في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول حتى آخر يوم في حياته. وفق قوله.