متظاهرون يطالبون بطولة ويمبلدون للتنس بقطع العلاقات مع بنك باركليز لدعمه إسرائيل

لندن/سما/

طالب متظاهرون فلسطينيون اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، اليوم الاثنين بإلغاء رعاية بنك باركليز بسبب تعاملات البنك البريطاني مع إسرائيل.

واحتشد حوالي عشرين متظاهرا من حملة التضامن مع فلسطين عند المدخل الرئيسي لملعب بطولة ويمبلدون، مع توافد آلاف المشجعين لحضور اليوم الأول من البطولة.

وقال المتظاهر خالد زلماي “إنه بنك شركات الأسلحة التي من الواضح أنها تزود إسرائيل بالأسلحة”.

وأضاف: “لا ينبغي علينا تسليح إسرائيل، ولا ينبغي لنا السماح لأي شخص بتسهيل تسليحها، وأعتقد أنه يجب قطع العلاقات مع إسرائيل، بنفس الطريقة التي تم قطع بها العلاقات مع روسيا”.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها أن باركليز “راعي ويمبلدون والإبادة الجماعية”.

(أ ب)