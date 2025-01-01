سوريا تكشف عن 5 شروط لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام

وكالات - سما-

كشفت مصادر سورية لصحيفة الأخبار اللبنانية أن نقاشات مكثفة تجري بعيداً عن الإعلام في الدوائر المقربة من الحكومة السورية الجديدة، بشأن إصرار الولايات المتحدة على توقيع سوريا اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أنه على عكس ما يدعيه المبعوثون الدوليون من ترحيب الرئيس السوري أحمد الشرع بفكرة إقامة علاقات مع إسرائيل، فإن المباحثات أظهرت عدم وجود اتفاق على مثل هذه الخطوة، حتى داخل الفريق غير الموالي للشرع.

وجاءت المطالب كالتالي:

اولا. اعتراف إسرائيلي بنظام الرئيس أحمد الشرع.

ثانيا. الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ثالثا. وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

رابعا .ترتيبات أمنية جديدة في جنوب سوريا.

خامسا. الضمانة والدعم الأميركي للاتفاق والحكومة السورية.

وبحسب التقرير من المبكر جداً أن نعرف ما إذا كانت إسرائيل سوف توافق على تلبية هذه الشروط.