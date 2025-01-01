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ترامب يعلق بجملة واحدة على احتمال التطبيع بين سوريا و"إسرائيل"

الأحد 29 يونيو 2025 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلق بجملة واحدة على احتمال التطبيع بين سوريا و"إسرائيل"



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، تعليقا على احتمال تطبيع سوريا للعلاقات مع إسرائيل بأنه رفع العقوبات عن دمشق لمنحها فرصة للتقدم والتطور.


وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا أدري.. لقد رفعت العقوبات عن سوريا لإعطائهم فرصة للازدهار".

وفي مايو الماضي، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن "رغبة إسرائيل في إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد".

وشدد ساعر على أن "نوايانا طيبة ونريد الأمن والاستقرار وهذه رغبتنا"، ويعد هذا الموقف مفارقة كبيرة لتصريحات ساعر السابقة في مارس الماضي، عندما وصف أعضاء النظام السوري الجديد بأنهم "جهاديون حتى لو ارتدوا البدلات الرسمية".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد اعترف في مايو بوجود اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف "تهدئة الأوضاع ومنع انهيار الوضع الأمني".

واعتبر ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تغير عما كان عليه في السابق، وأن تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالا حقيقيا.

وأشار ويتكوف إلى أن تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقا لإحلال السلام في المنطقة.

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