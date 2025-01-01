مصدر أمريكي يؤكد: خطة ترامب لتهجير سكان غزة لم تعد قائمة

واشنطن/سما/

قال مصدر أمريكي مشارك بالوساطة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لم تعد قائمة.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم الأحد عن المصدر الأمريكي، قوله إن "خطة الإخلاء الكامل لقطاع غزة وتهجير سكانه بالصورة التي طرحها في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد قائمة".



وشدد المصدر حسبما نقلت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية الراهنة تدعم التوصل لحل يضمن إنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ 19 شهرا.

وفي وقت سابق اليوم، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وحماس على إبرام صفقة في غزة تهدف إلى إعادة المختطفين في 7 أكتوبر.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، في منشور: "أبرموا صفقة في غزة، استرجعوا الرهائن!!!"، في محاولة منه للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي توقع ترامب سابقا إبرامه خلال أسبوع.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.

وسبق وطرح الرئيس الأمريكي فكرة إخلاء قطاع غزة من سكانه بالكامل وإدارة الولايات المتحدة للقطاع وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط، واقترح تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ودول أخرى، وهو ما رفضتها الدولتان بشكل قاطع.

وأكدت مصر أنها لن تقبل بتهيجر الفلسطينيين قسريا أو طوعيا، ووضعت خطة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع، واعتمدها قمتين عربية وإسلامية، لتتحول إلى الخطة العربية الإسلامية لإعادةإعمار قطاع غزة.

وفي يناير الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ردا على مقترح ترامب، إن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، فيما شدد الأردن على أن تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة "خط أحمر".

وتتطلع القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي أمس مع نظيرته النمساوية، إن مصر ستبادر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار؛ لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية وتثبيت السكان على أرضهم ومواجهة كل مخططات التهجير "المرفوضة تماما"، وفق قوله.

ونوه بتكثيف مصر لجهود التوصل إلى اتفاق يحقن دماء الأبرياء في غزة ووضع حد للمأساة في غزة، مؤكدا أن ما يحدث حاليا هو "قتل من أجل القتل وجرائم ترتكب تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دون أي تحرك يمنع هذه الجرائم".