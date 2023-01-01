  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل عسكري إسرائيلي يرفع الإجمالي لـ880 منذ بدء إبادة غزة

الأحد 29 يونيو 2025 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عسكري إسرائيلي يرفع الإجمالي لـ880 منذ بدء إبادة غزة



القدس المحتلة/سما/

قتل عسكري إسرائيلي، الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما رفع الإجمالي إلى 30 منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقعه الرسمي إن الجندي نتان روزنفيلد (20 عاما)، وهو “مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء آثار الحديد (401)”، قتل خلال معركة في شمال القطاع.

فيما ذكرت إذاعة الجيش أن روزنفيلد قتل بانفجار عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن بقية أفراد القوة لم يصابوا في الحادث.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ارتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 30 جنديا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن الانفجار وقع في منطقة جباليا شمالي غزة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 880 من بينهم 436 قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه.

فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 6 آلاف و29 ضابطا وجنديا من بينهم ألفان و743 منذ الاجتياح البري للقطاع.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

إعلام عبري يتحدث للمرة الأولى عن الصواريخ الإيرانية : اضرار كبيرة في قواعد الجيش والمنشئات الاستراتيجية

الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

هارتس : واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ الأسرى وتأجيل مهمة تفكيك “حماس”

تحذير إسرائيلي: حرب غزة الدموية تستنزف الجيش

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة وجباليا بالتوجه جنوباً

نفتالي بينيت يقترح المضي نحو "صفقة شاملة" وتأجيل مهمة تدمير حركة حماس إلى الحكومة المقبلة

الأخبار الرئيسية

التفاؤل الأمريكي باتفاق تهدئة قريب “غير صحيح”.. وحماس: الحديث عن شروط تلفيق مفضوح

20250629074340

نتنياهو: فرص عديدة أُتيحت بعد "النصر"؛ أوّلها استعادة الرهائن وهزيمة حماس و"فرص إقليميةٌ واسعة"

شكره لرفضه محاكمته بتهمة الفساد..نتنياهو لترامب: معاً سنجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى

وزير الخارجية الفرنسي: باريس مستعدة للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء في غزة

9-1751180331-jpg-1751180331.wm

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية