إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة

رام الله/سما/

أصيب، مساء الأحد، 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدة حِزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس الفلسطينية، على صفحتها بموقع فيسبوك، عن “3 إصابات، بينها إصابة لطفل، جرّاء هجوم المستعمرين على بلدة حزما”.

وأضافت أن مستوطنين أشعلوا النار في ممتلكات المواطنين في البلدة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن “3 مواطنين (فلسطينيين) أصيبوا بالرصاص في هجوم للمستعمرين في المنطقة الشرقية من بلدة حزما”.

وأضافت أن “المستعمرين أصابوا شابين وفتى بالرصاص الحي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية من البلدة، بحماية جيش الاحتلال، الذي كان على الشارع الرئيس القريب من البلدة”.

وتابعت أن “المستعمرين أحرقوا كوخا يعود للمواطن عفيف أحمد سليمان رزق عسكر”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال مايو/ أيار الماضي، تراوحت بين هجمات مسلحة، إلى جانب تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاقات قسرية.