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الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة وجباليا بالتوجه جنوباً

الأحد 29 يونيو 2025 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة وجباليا بالتوجه جنوباً



غزة/سما/

وجّه الجيش الإسرائيلي الأحد، إنذاراً لإخلاء شمال قطاع غزة، محذّراً الفلسطينيين في أجزاء من مدينة غزة والمناطق القريبة، من تحرّك وشيك بعد أكثر من 20 شهراً على اندلاع الحرب مع «حماس».

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان نشر على منصة «إكس»، إلى جانب خريطة لشمال غزة، سكان منطقة مدينة غزة وجباليا وغيرهما، إلى التوجّه جنوباً «فوراً» إلى منطقة المواصي.

وقال إن القوات الإسرائيلية تعمل «بقوة شديدة جداً في هذه المناطق (المذكورة)، وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد وستشتد وستمتد... لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية».

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