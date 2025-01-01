  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل تنشر "فرقة 96" على حدود الاردن بزعم تصاعد التهديدات

الأحد 29 يونيو 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تنشر "فرقة 96" على حدود الاردن بزعم تصاعد التهديدات



القدس المحتلة / سما/

 أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، انتشار فرقة "جلعاد" 96 على الحدود الشرقية.

ويتوقع الجيش الإسرائيلي تصاعد التهديدات على الحدود الشرقية مع الأردن بسبب مساعي إيران لتقويض استقرار الأردن واستخدامها قاعدة لوكلائها ضد إسرائيل.

ومع بدء عملية "الأسد الصاعد"، تم إتمام تشكيل الفرقة 96 خلال 48 ساعة، بهدف تعزيز ومضاعفة عدد القوات المنتشرة على الحدود الشرقية في مختلف مهام الحماية.

وقد أتمّت القوة العسكرية في الأسبوع الماضي تمرينًا على سيناريوهات طوارئ وتقديم استجابة سريعة للأحداث الطارئة، مع رفع جاهزية الفرقة للقتال.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغتال حكم العيسى "أبو عمر السوري" في قطاع غزة

حماس ترد على تقرير حول اشتراط الحركة بعض الشروط الخاصة بها ضمن مفاوضات إطلاق النار

ويتكوف إلى القاهرة ..واشنطن تقدم خطة لإنهاء حرب غزة

وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

معاريف : ما يجري في غزة “وهم نصر” يواصل نتنياهو الترويج له والجيش غارق بوحل القطاع

الأخبار الرئيسية

9-1751180331-jpg-1751180331.wm

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

هارتس : واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ الأسرى وتأجيل مهمة تفكيك “حماس”

إعلام عبري يتحدث للمرة الأولى عن الصواريخ الإيرانية : اضرار كبيرة في قواعد الجيش والمنشئات الاستراتيجية

فرنسا: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر غزة المتواصلة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية