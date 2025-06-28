  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

برلماني إيراني لا يستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد

السبت 28 يونيو 2025 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني إيراني لا يستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد



صنعاء/سما/

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي أن طهران لا تستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد.


وقال حسين مالكي: "نحن لسنا حاليا في مرحلة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة توقف مؤقت للحرب، وهذا التوقف يُعدّ بحد ذاته جزءا من مراحل الحرب، وهناك إمكانية لاستئناف القتال من جديد".


وأضاف "في الواقع، وقف القتال مع الكيان الصهيوني قد يكون هشا، وإذا ما تم خرق هذا التوقف، فسيكون بالتأكيد من قبل الصهاينة، لأن وعودهم واتفاقاتهم لا يُوثق بها".

وأكد أن "تدخل الأمريكيين في الأيام الأخيرة من الحرب الأخيرة، وهجومهم على مواقعنا النووية، كان نتيجة ضعف الكيان الصهيوني، إذ لم يعد الصهاينة قادرين على تحمّل الضربات الصاروخية الإيرانية، ولذلك قامت الولايات المتحدة بهذا العمل، لتُمهد بعده لما يسمى بمرحلة وقف إطلاق النار".

وشنت إسرائيل عملية ضد إيران في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة.

وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغتال حكم العيسى "أبو عمر السوري" في قطاع غزة

بالتفاصيل ..وقف إطلاق النار في غزة على طاولة حكومة الإحتلال الاحد ..

ويتكوف إلى القاهرة ..واشنطن تقدم خطة لإنهاء حرب غزة

حماس ترد على تقرير حول اشتراط الحركة بعض الشروط الخاصة بها ضمن مفاوضات إطلاق النار

وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

عائلات بأكملها طُمِرت تحت الرمال.. شهداء ومفقودون في مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين بغزة

زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تحذير إسرائيلي: حرب غزة الدموية تستنزف الجيش

نفتالي بينيت يقترح المضي نحو "صفقة شاملة" وتأجيل مهمة تدمير حركة حماس إلى الحكومة المقبلة

photo_2025-06-28_22-15-27

الشيخ قاسم: لا أحد يستطيع إخضاع حزب الله.. وعندما نكون أمام خيارين فإننا نواجه بعزّة

68603a004c59b737400794d6

الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي: لا أهداف برية متبقية من دون تهديد حياة الأسرى بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية