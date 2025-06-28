الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي: لا أهداف برية متبقية من دون تهديد حياة الأسرى بغزة

القدس المحتلة/سما/

أبلغ الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي، بأن العمليات البرية في غزة اقتربت من الاستنفاد، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أهدافا كبيرة قابلة للتحقيق من دون تهديد حياة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع؛ حسبما أوردت القناة 13 نقلا عن مصادر في الجيش.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الأحد في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وعدد من الوزراء.

وستناقش الجلسة استمرار عملية "عربات جدعون"، فيما كان زامير قد قال الجمعة إن "إيران تلقت ضربة موجعة، ومن المحتمل أن يسهم ذلك في تحقيق الأهداف في غزة".

وأضاف "سنصل في الفترة القريبة إلى ما حددناه للمرحلة الحالية في إطار عملية ’عربات جدعون’، من بعدها سنقوم بطرح خيارات العمل المستجدة على المستوى السياسي"، مشيرا إلى أنه "سنواصل العمل بعزم لتحقيق هدفي المعركة وهما الإفراج عن المختطفين وهزيمة حماس".



وفي سياق مفاوضات وقف إطلاق النار، ترى إسرائيل أن هناك تقدما من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن المحادثات لم تنضج من أجل إرسال فريق مفاوض؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

ونقلت عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "الخلاف الأساسي يتمحور حاليا حول شرط إنهاء الحرب وضمانات تطلبها حماس"، فيما أن المفاوضات لا تقتصر على صفقة تبادل أسرى إنما توسيع نطاق "اتفاقات أبراهام" وإنهاء الحرب على غزة.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات قريبا، وقد يتم التوصل إليه الأسبوع المقبل، مضيفا "نعمل على قضية قطاع غزة ونسعى إلى حلها".



ومن المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن يوم الإثنين لإجراء محادثات بشأن إيران والحرب على غزة، بالإضافة إلى تنسيق زيارة نتنياهو للقاء ترامب المقرر لها الشهر المقبل.

وتهدف زيارة نتنياهو لواشنطن إلى تطبيع العلاقات مع سورية وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، فيما ثمة تفاؤل أميركي حذر بشأن صفقة تطبيع شاملة وتوسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام" التي يبدي الأول اهتماما بها في صفقة شاملة تضم أيضا السعودية ولبنان وإندونيسيا وماليزيا؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.