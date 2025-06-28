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برنامج الغذاء العالمي: عملية توزيع الدقيق لا تزال متوقفة في غزة

السبت 28 يونيو 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الغذاء العالمي: عملية توزيع الدقيق لا تزال متوقفة في غزة



غزة/سما/

أكد برنامج الغذاء العالمي اليوم السبت، أن عملية توزيع الدقيق لا تزال متوقفة في قطاع غزة.


وقال البرنامج في بيان له: "نؤكد أن عملية توزيع الدقيق لا تزال متوقفة حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، وما يتم تداوله حاليا من كميات هو ضمن جهود محدودة تقوم بها مؤسسات دولية ومحلية، في إطار توزيع جزئي ومحدود نسبيا"

وأضاف أنه "ورغم تواضع هذه الكميات الموزعة، إلا أن أثرها الإيجابي بدا ملموسا في الأسواق ولدى العائلات المستفيدة، ما يستدعي الإشادة بالدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في ظل الواقع الإنساني الصعب".

ونوه أن "برنامج الأغذية العالمي لم يباشر بعد تنفيذ بروتوكول التوزيع الإنساني الشامل، الذي من المتوقع أن يغطي كافة العائلات في قطاع غزة خلال فترة زمنية قياسية عند انطلاقه".

وصباح اليوم أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا الأطفال جراء سوء التغذية الحاد إلى 66، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر، ومنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، لا سيما الرضع والمرضى.

ويتعرض قطاع غزة، لحرب إسرائيلية دموية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما خلف ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

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