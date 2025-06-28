حزب ألماني يطالب بحظر تصدير أسلحة لإسرائيل "يمكن استخدامها في غزة"

برلين/سما/

طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بحظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل "يمكن استخدامها في قطاع غزة".

وقالت برانتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "انتهاك الالتزامات الدولية في هذه الحالة صارخ لدرجة تلزم الحكومة الألمانية بأن تكون واضحة: لا يجوز تسليم المزيد من الأسلحة الألمانية التي يمكن استخدامها في غزة، لأن هناك خطرا من أن يشكل ذلك انتهاكا للقانون الدولي".

وذكرت أن أكثر من 400 شخص قتلوا بحسب التقارير، أثناء محاولتهم الحصول على طعام لأنفسهم ولعائلاتهم في قطاع غزة، مضيفة: "هناك مزاعم خطيرة بأن جنودا تلقوا أوامر بإطلاق النار على أشخاص عزل قرب نقاط التوزيع، رغم عدم وجود أي تهديد".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قتل ما لا يقل عن 410 أشخاص أثناء توزيع الطعام في غزة منذ نهاية مايو الماضي.

وصرح متحدث باسم المكتب بأن هذه الحالات كانت هجمات شنتها القوات الإسرائيلية.

وتنفي إسرائيل ذلك، مشيرة إلى أن قواتها لا تستخدم الأسلحة النارية إلا عند تعرضها للتهديد.

ووفقا لشهود عيان، أطلقت وحدات إسرائيلية النار على حشود عزل في كثير من الحالات.

وقالت برانتنر: "يجب التحقيق بشكل عاجل في هذه المزاعم التي تبين مجددا أنه يتعين أن تتمكن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الراسخة في مجال العمل الإنساني من القيام بعملها بأمان ودون عوائق".

وشددت على أن هناك حاجة ماسة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار.