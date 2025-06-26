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عائلات بأكملها طُمِرت تحت الرمال.. شهداء ومفقودون في مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين بغزة

السبت 28 يونيو 2025 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات بأكملها طُمِرت تحت الرمال.. شهداء ومفقودون في مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين بغزة



غزة/سما/

 أسفر قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، فجر السبت، عن دفن أكثر من 15 خيمة تأوي نازحين تحت الرمال، في ظل تقارير تفيد بأن الحفرة الناتجة عن القصف ابتلعت عائلات بأكملها. ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن الشهداء والمفقودين.

وأفاد صحافيون بأن الغارة استهدفت خيام النازحين في محيط مدرسة العائلة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

 

 

 

 

 

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ارتكب الاحتلال واحدة من أبشع المجازر بقصف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 بينهم 5 أطفال قضوا حرقا.

وقد تسببت الغارة في اندلاع حريق هائل داخل مدرسة أسامة بن زيد، أدى إلى احتراق وتفحم أجساد الضحايا. ووثّق مواطنون بهواتفهم المحمولة مشاهد مروّعة تظهر ألسنة اللهب تلتهم الجرحى، فيما حاول السكان انتشالهم من تحت الأنقاض بعد جهد كبير للسيطرة على الحريق.

في إحدى اللقطات المؤلمة، ظهر رجل منهار وهو يحمل رضيعا محروقا أنزله من الطابق العلوي لمدرسة الإيواء، في مشهد يجسّد حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها النازحون في غزة.

“يا ايها العالم، ارفعوا أبصاركم إلى مشهدٍ يمزق القلوب في غزة! في مدرسة أسامة بن زيد، حيث كان الأطفال والعائلات النازحة يبحثون عن ملجأ آمن، تحولت الأحلام إلى رماد تحت القصف. انظروا إلى الدرج المبلل بالمياه، إلى الجدران المثقوبة، إلى أعين الأطفال المذعورة وهم يركضون هربًا من الموت.… pic.twitter.com/e5WXkFIjDi

— FI (@Fer1Fi) June 27, 2025

 

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات من داخل المدرسة، تُظهر إصابة أحد الجرحى بين ألسنة اللهب، بينما يسعى الأهالي لإنقاذه وسط صرخات الاستغاثة والدخان الكثيف.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد نحو 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 56 ألف شهيد، وما يزيد عن 132 ألف مصاب، نحو 72% منهم نساء وأطفال، علاوة على 11 ألف مفقود، فضلا عن الكارثة الإنسانية في القطاع منع دخول المواد الغذائية والأدوية.

 

 

 

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