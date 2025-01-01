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"الموساد" يصدر تحذيرا للإيرانيين

الجمعة 27 يونيو 2025 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الموساد" يصدر تحذيرا للإيرانيين



القدس المحتلة/سما/

أصدر جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرا لسكان إيران، بضرورة الابتعاد عن كبار المسؤولين الإيرانيين بالحرس الثوري والآليات التابعة لهم.


ونشر حساب الموساد عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية رسالة إلى سكان إيران جاء فيها: "أيها المواطنون الأعزاء، تعلمون أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرضكم لأي أذى. حربنا ضد نظام الجمهورية الإسلامية القمعي، ونود تقديم بعض الإرشادات لحماية سلامتكم - يرجى الابتعاد عن أفراد الحرس الثوري، وخاصة كبار الضباط؛ والابتعاد عن قواعد الحرس، وخاصة إذا سمعتم صوت جزازة عشب من السماء والابتعاد عن سيارات النظام وإذا تلقى أي شخص بالقرب منكم مكالمة هاتفية أو رسالة مفاجئة من الحرس الثوري، يرجى الابتعاد عنه".

يأتي ذلك، بينما دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ صباح الثلاثاء 24 يونيو 2025، بعد حرب استمرت 12 يوما، وجاء الاتفاق بوساطة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن التوصل إلى "اتفاق كامل ونهائي" لوقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن العالم تجنب حربا مدمرة كانت ستستمر لسنوات.

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