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كاتس: إسرائيل كانت ستقتل خامنئي لو أتيحت لها فرصة

الجمعة 27 يونيو 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: إسرائيل كانت ستقتل خامنئي لو أتيحت لها فرصة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لوسائل إعلام محلية إن إسرائيل كانت ستقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لو سُنحت لها الفرصة خلال الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.

وصرح كاتس لإذاعة كان الإسرائيلية العامة مساء الخميس “لو كان في مرمانا لقتلناه”، مضيفا أن الجيش “بحث كثيرا” عنه.

وتابع “فهم خامنئي ذلك، فذهب إلى أعماق الأرض، وقطع الاتصال مع القادة… وبالتالي لم يكن الأمر ممكنا”.

وأوضح لقناة 13 الإسرائيلية الخميس إن إسرائيل ستوقف محاولات اغتياله لأن “هناك فرقا بين ما قبل وقف إطلاق النار وما بعده”.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين الجانبين إنه “لا يمكن السماح ببقاء” خامنئي بعد أيام من تقارير أفادت عن رفض الولايات المتحدة مخططا إسرائيليا لاغتياله.

لكن عبر إذاعة كان، نصح كاتس خامنئي بالبقاء داخل غرفة محصنة.

وأضاف “يجب أن يتعلم من نصر الله الذي بقي لفترة طويلة في غرفة محصنة” متحدثا عن الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي قتلته إسرائيل في هجوم ضخم على بيروت في أيلول/سبتمبر 2024.

وتخضع تحركات المرشد الأعلى الذي لم يغادر إيران منذ توليه السلطة، لأقصى درجات الأمن والسرية.

وقال كاتس الخميس، إن إسرائيل حافظت على تفوقها الجوي فوق إيران وأنها مستعدة لتنفيذ هجمات جديدة.

وأضاف “لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي وتهديد إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى”.

وفي مقابلته مع القناة 12، أقر كاتس بأن إسرائيل لا تعرف مواقع تخزين اليورانيوم المخصب في إيران، لكن ضرباتها الجوية دمّرت قدراتها لتخصيب اليورانيوم، حسب قوله.

وأشار إلى أنه “لم يكن الهدف تحييد المادة نفسها” متحدثا عن اليوانيوم المخصب.

ويشكل تأثير الضربات الإسرائيلية والأمريكية على البرنامج النووي الإيراني موضع نقاش.

فقد أشارت تقديرات استخباراتية أميركية مسربة إلى أنها أدت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني أشهرا، في حين قال كاتس ومسؤولون إسرائيليون وأميركيون آخرون إن الضربات دمرت منشآت نووية إيرانية رئيسية وإن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات.

احتفلت كل من إسرائيل وإيران بالنصر في في الحرب التي انتهت بوقف إطلاق النار في 24 حزيران/يونيو.

وأدت الضربات الإسرائيلية على إيران والتي بدأت في 13 حزيران/يونيو إلى مقتل 627 مدنيا على الأقل، بحسب وزارة الصحة في طهران.

أما الهجمات الإيرانية على إسرائيل فأودت بحياة 28 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية.

(أ ف ب)

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