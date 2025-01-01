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استخبارات أوروبية: إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية

الخميس 26 يونيو 2025 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
استخبارات أوروبية: إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية



وكالات - سما-

قالت وكالات الاستخبارات الأوروبية أن إيران احتفظت بمعظم مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد الهجوم الأمريكي - حسبما أفادت التقارير اليوم (الخميس).

وقال مصدران استخباراتيان لصحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن مخزون اليورانيوم الإيراني لم يكن مُركّزًا في منشأة فوردو النووية وقت الهجوم الأمريكي، بل كان مُوزّعًا على مواقع مُختلفة.

وأضاف المصدران أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر تقريرًا استخباراتيًا شاملًا حول حجم الأضرار التي لحقت بفوردو. ويُقدّر الأوروبيون أن إيران أزالت 60% من اليورانيوم المُخصّب من فوردو قبل الهجوم، أو على الأقل معظمه

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