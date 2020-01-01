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ويتكوف : سنصدر إعلانًا هامًا قريبًا بشأن انضمام دول جديدة إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

الخميس 26 يونيو 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف : سنصدر إعلانًا هامًا قريبًا بشأن انضمام دول جديدة إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل



واشنطن / وكالات /

صرح الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن بلاده ستصدر في وقت قريب “إعلانًا هامًا” بشأن انضمام دول إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريح لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية الأربعاء.
وأشار ويتكوف إلى أنه مع وقف إطلاق النار، انتهى الصراع الذي بدأ نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتم منع هذا الصراع من التحول إلى “حرب لا نهاية لها”.
وأعرب ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الطرفين، وقال إنهم تلقوا إشارات قوية تفيد بإمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وإن لديه “اعتقادا شخصيا” بأن إيران مستعدة لذلك.

 

وأوضح ويتكوف أنهم سيصدرون “إعلانا هاما” قريبا بشأن الدول المشاركة في “اتفاقيات إبراهيم”، وقال: “نتوقع تطبيع العديد من الدول (علاقاتها مع إسرائيل)”.
وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى مجموعة اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”.
وقال ويتكوف إن استئناف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم يشكل “خطا أحمر” بالنسبة لبلاده.

 

وأضاف: “بعد التخصيب النووي، يُعدّ التسلح خطًا أحمر بالنسبة لنا. لن نسمح أبدًا بالتسلح. فهذا من شأنه زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة “العديد” العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

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