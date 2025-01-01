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قناة إسرائيلية: مصر وقطر تعدان مقترحات جديدة لوقف حرب غزة

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: مصر وقطر تعدان مقترحات جديدة لوقف حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن جهود مصرية قطرية مكثفة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.


وأفادت القناة بأن حماس أبدت استعدادها المبدئي للمشاركة في هذه المحادثات.

وأوضحت القناة أن القاهرة والدوحة تنسقان خطوات دبلوماسية لوقف القتال، وتُعدّان مقترحات جديدة سيتم طرحها على الطرفين في الأيام المقبلة.

وأكد مسؤولون مصريون أن مصر تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة، خاصة بعد انتهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة تأمل أن تؤدي الخسائر الإسرائيلية الناتجة عن الهجمات الإيرانية الأخيرة إلى تخفيف الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، تلقت أطراف النزاع دعوات للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، حيث أبدت حماس ردود فعل أولية إيجابية. كما عبّر رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عن تفاؤلهما بإمكانية استئناف المفاوضات قريبًا.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجهود الإقليمية والدولية تصاعدًا لإنهاء الحرب في غزة، التي خلفت أزمة إنسانية كارثية.

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