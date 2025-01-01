"سري للغاية".. البيت الأبيض يندد بتسريب تقييم استخباراتي حول إيران

واشنطن/سما/

أعربت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن غضب الإدارة الأمريكية على خلفية نشر "سي إن إن" تقييما استخباراتيا يؤكد فشل الضربة الأمريكية في تدمير مواقع إيران النووية.

وقالت ليفيت إن التقرير المسرّب مصنّف ضمن فئة "سري للغاية"، وقد تم تسريبه بشكل غير قانوني من قبل "شخص مجهول ومنخفض المستوى" في المجتمع الاستخباراتي، واصفة هذا الشخص بأنه "الخاسر الحقيقي".



وأكدت أن ما حدث يمثل محاولة متعمدة لإهانة الرئيس دونالد ترامب وتقويض إنجازات الطيارين المقاتلين الذين نفذوا "مهمة دقيقة لتدمير البرنامج النووي الإيراني"، على حد وصفها.

وقد جاء هذا التصريح بعد أن نشرت شبكة "سي إن إن"، المعروفة بميولها نحو الحزب الديمقراطي ومعارضتها للرئيس ترامب، تقريرا نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، يفيد بأن التقييم الأولي للاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن الهجمات التي استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران - وهي نطنز وفوردو وأصفهان - لم تنجح في تدمير الأجزاء الحيوية من البرنامج النووي الإيراني، وأن تأثيرها قد يقتصر على تأخير تقدم البرنامج لبضعة أشهر فقط.