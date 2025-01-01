بزشكيان: الحرب خلقت فرصة لتغيير نهج المسؤولين في إيران

طهران / وكالات /

في أول اجتماع لحكومته بعد وقف إطلاق النار، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحرب بأنها "ظاهرة قبيحة"، مؤكدًا أن "التجربة القاسية" التي مرّت بها البلاد تحولت إلى لحظة فارقة كشفت عن تلاحم غير مسبوق بين الشعب ومؤسساته، داعيًا إلى اغتنام هذه اللحظة لإحداث تغيير حقيقي في سلوك ونهج المسؤولين في إدارة شؤون الدولة. حسب وكالة تسنيم.

وقال بزشكيان خلال الاجتماع: "الحرب التي فُرضت على البلاد خلال 12 يومًا، رغم قساوتها، أظهرت مستوى عاليًا من التكاتف الوطني"، مشيرًا إلى أن هذه المحنة تمثل فرصة لإحداث تغيير جذري في سلوك وإدارة المسؤولين.

وأكد "هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة حقيقية كي يعيد المسؤولون النظر في أساليب إدارتهم، وأن يجعلوا من التناغم والتفاهم مع الشعب منهجًا دائمًا في إدارة البلاد".

وأضاف بزشكيان: "الحرب ظاهرة قبيحة، ونحن لم نكن يومًا من يبدؤها، لكن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان".

وتابع: "أتوجه بالشكر إلى جميع قواتنا المسلحة، الجيش، والحرس الثوري، والشرطة، وقوات التعبئة الشعبية، وجميع شرائح المجتمع التي ساندت البلاد في هذا الظرف الدقيق. لقد سطَّر الشعب الإيراني صفحة جديدة من البطولة والوحدة".

ودعا الرئيس الإيراني إلى "تجاوز النظرات الضيقة عند تعيين المدراء والمسؤولين"، مؤكدًا أن "الكفاءة والقدرة هما المعياران الأساسيان في اختيار الأشخاص".

وأشار إلى "نجاح الحكومة مؤخرًا في تنفيذ خطوة كبيرة تتمثل في تفويض الصلاحيات إلى المحافظات"، موضحًا أن "هذا سيمكن المسؤولين المحليين من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، دون الحاجة لانتظار المركز، وعلى كل محافظ أن يعي أن لديه صلاحيات رئيس جمهورية في محافظته، ويمكنه إدارة شؤونها بقوة".