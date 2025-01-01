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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق

الأربعاء 25 يونيو 2025 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب، كما دعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

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