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ترامب: "لا أرغب برؤية تغيير النظام في إيران"

الأربعاء 25 يونيو 2025 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: "لا أرغب برؤية تغيير النظام في إيران"



واشنطن / وكالات /

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يرغب في رؤية "تغيير النظام" في إيران وأن ذلك قد يؤدي إلى الفوضى.

 

وقال ترامب في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) :  "لا ارغب برؤية تغيير للنظام في إيران.. سيؤدي إلى الفوضى. إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بي وعرض عليه المساعدة بشأن إيران". دون تفاصيل محددة  وفق ما ذكرته صحيفة "جورزاليم بوست".

كما أعرب ترامب عن غضبه اليوم مع ازدياد هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسط فيه بين إسرائيل وإيران. وأعرب الرئيس عن استيائه تحديدا من إسرائيل، التي قال إنها انتهكت الهدنة بسرعة.

وأجرى ترامب مكالمة "حازمة ومباشرة" مع  نتنياهو صباح اليوم، وفقا لمصدر في البيت الأبيض، وفق شبكة "سي إن إن".

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