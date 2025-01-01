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قطر تستدعي السفير الإيراني غداة الهجوم على قاعدة العديد

الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تستدعي السفير الإيراني غداة الهجوم على قاعدة العديد



الدوحة/سما/

استدعت قطر اليوم الثلاثاء السفير الإيراني غداة استهداف بلاده قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

 

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها "استدعت اليوم، علي صالح آبادى، سفير إيران لدى الدولة، حيث جددت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي".

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، فقد أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطر، سلطان بن سعد المريخي، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر وإيران، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.

وكانت قطر قد أعلنت، أمس الاثنين، أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد.

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