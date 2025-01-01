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وقف التصعيد بين إيران و"إسرائيل" يهوي بأسعار النفط

الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقف التصعيد بين إيران و"إسرائيل" يهوي بأسعار النفط



وكالات/سما/

هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، بعد إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار.


وسجلت الأسعار تراجعاً حاداً يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد أحد أكبر المنتجين العالميين للنفط.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.04% إلى 68.59 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.10% ليصل إلى 65.70 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد هبط بنسبة 6% في وقت سابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو الجاري.

وأشار تحليل لوكالة "بلومبرغ" إلى أن أسوأ تأثير لتصاعد التوتر الإسرائيلي-الإيراني على أسعار النفط قد يكون قد انتهى، مما يزيل عائقاً محتملاً أمام تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما شهدت الأسعار انهياراً يوم الاثنين بعد أن تبين أن رد فعل إيران على الضربات الأمريكية ضد منشآتها النووية كان أقل حدة من المتوقع، خصوصاً مقارنة بسيناريوهات متشائمة مثل إغلاق مضيق هرمز.

ورغم قيام إيران بإطلاق صواريخ على أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن جميعها تم اعتراضها دون وقوع إصابات. وبعد ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أن الضربات كانت محدودة، وأن إسرائيل وإيران توصلتا إلى هدنة.

وإذا استمرت هذه الهدنة، فمن المتوقع أن تسمح مؤشرات أسواق الطاقة للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.

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