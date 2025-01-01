إيران: استشهاد 606 أشخاص منذ بدء المواجهة مع "إسرائيل"

طهران/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية استشهاد 606 أشخاص منذ بدء المواجهة مع إسرائيل في الـ13 من الشهر الجاري.



وقال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي إن نسبة 95% من القتلى قضوا تحت الأنقاض، وأن 5% فقط من الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفيات توفوا.



وأضاف الوزير: "بلغ عدد جرحى الحرب 5332 جريحا وتلقوا العلاج في المراكز التابعة لوزارة الصحة الإيرانية".

وأردف: "شهدت الـ24 ساعة الماضية أعنف الهجمات والاعتداءات منذ بداية هذه الحرب من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم ضد البلاد، والتي أسفرت حتى صباح اليوم عن 1342 جريحا و107 قتلى".

في المقابل، أعلنت "هيئة البث الاسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل 28 إسرائيليا خلال الـ12 يوما الماضية جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس عن اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران وفي حال التزم الطرفان الإسرائيلي والإيراني به فإنه بذلك سيكون قد أنهى حوالي 12 يوما من الصراع العسكري والقصف العنيف المتبادل.

وخلفت الهجمات الصاروخية الإيرانية على مناطق وسط إسرائيل وتل أبيب دمارا واسعا، وشملت الضربات الإيرانية أهدافا حساسة داخل العمق الإسرائيلي.

بدورها كانت اسرائيل هي التي من بدأت موجة التصعيد، حيث شنت ضرباتها على إيران في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 13 يونيو 2025 واستمرت 12 يوماً.