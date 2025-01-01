ترامب يتحدث عن رد إسرائيلي رمزي لـ"انتهاك" إيران اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس "راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران"، كاشفا أن الجانبين "خرقا اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أعرب ترامب عن خيبة أمله إزاء استمرار الهجمات.

وقال ترامب: "لقد انتهكت إيران وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل انتهكته أيضا.. أسقطوا قنابل لم أرى لها مثيلا من قبل.. لست مسرورا بإسرائيل ولست مسرورا بإيران... لست مسرورا أبدا.. لدينا بلدان يتقاتلان لمدى طويلة بحيث لا يعرفون ما بحق الجحيم الذي يفعلونه ".

وأضاف: "لست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل.. هي نفذت مهمة اليوم وعليها أن تلتزم الهدوء".

وشدد على أن "قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.. منشأة فوردو تم تدميرها وطيارونا قاموا بعمل عظيم في منتصف الليل في الظلام.. ذلك المبنى تلاشى"، مشيرا إلى أن "الأمور تتحسن في الشرق الأوسط"

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" توجه ترامب إلى تل أبيب قائلا: "لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم.. أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن".

وتحدث ترامب في منشور آخر عن رد إسرائيلي رمزي لـ"انتهاك" إيران اتفاق وقف إطلاق النار، وكتب: "لن تهاجم إسرائيل إيران. ستعود جميع الطائرات أدراجها، متوجهة إلى إيران في تحية ودية. لن يصاب أحد بأذى، فوقف إطلاق النار ساري المفعول! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".